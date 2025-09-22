Így aprítsa fel a fokhagymát, hogy a legtöbbet hozhassa ki az ízéből

A fokhagyma a magyar konyha egyik alapvető hozzávalója, szinte minden fogásba belekerül. Ennek ellenére sokan azt gondolják, hogy a fokhagyma bármilyen formában mehet az ételbe, pedig nagyon nem mindegy, miként aprítjuk fel – írja a Mindmegette.hu. Ha a legtöbbet szeretnénk kihozni a fokhagymából, érdemes tudni, mikor hogyan aprítsuk fel.

A fokhagyma aprítása: a zúzott vagy lereszelt fokhagyma íze a legintenzívebb

A fokhagyma aprítása: tippek és trükkök

Ha a fokhagymát egészben hagyjuk, vagy csak nagyobb darabokra vágjuk, az íze enyhébb és lágyabb marad.

Ilyenkor a fokhagyma sejtfalai alig sérülnek, így kevesebb allicin – az a vegyület, amely a fokhagyma erős, csípős ízét adja – szabadul fel.

Ez a módszer tökéletes, ha csak egy leheletnyi fokhagymás aromát szeretnénk adni az ételhez.