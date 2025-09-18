szeptember 18., csütörtök

Demencia: ezekkel a módszerekkel csökkentheti a kockázatot

Címkék#aktivitás#idegrendszer#demencia

Az egészséges táplálkozás, valamint az alkohol és a dohányzás mellőzése régóta fontos szerepet játszik a demencia megelőzésében. A legújabb kutatások azonban két új kockázati tényezőt is említenek, nézzük, melyek ezek!

MW
Forrás: Shutterstock

Fotó: chayanuphol

A demencia tünetei között szerepelnek a memória romlása, a koncentrációs nehézségek, emellett a mindennapi tevékenységek elvégzése is problémát jelent a betegnek. A szakemberek szerint a demencia megelőzése érdekében fontos odafigyelni a helyes életmódra, különösen az alvásra és a fizikai aktivitásra - írta a Mindmegette. 

Ezért olyan fontos a REM alvás a demencia megelőzésében 

A REM alvás (Rapid Eye Movement) az alvás azon szakasza, amikor az agyunk intenzíven dolgozik és az idegrendszer regenerálódik.

 A mély alvás biztosítja, hogy a szervezet és az agy megfelelően kipihenje magát. 

Kutatások szerint a kevés REM alvás fokozhatja a kognitív hanyatlás kockázatát, így közvetve hozzájárulhat a demencia kialakulásához.

A REM fázisban az agy az információkat rendszerezi, a sejtek közötti kapcsolatok erősödnek, és az idegrendszer felkészül a következő napra. A REM alvás hiánya hosszú távon memóriazavarokhoz és koncentrációs problémákhoz vezethet.

Az ülőmunka káros hatásai  

A hosszan tartó ülés nemcsak hátfájást okozhat, hanem fokozza a gyulladást, megváltoztatja az agy vérellátását, és károsíthatja az idegsejtek közötti kapcsolatokat. 

Az időskori demencia tünetei pedig súlyosbodhatnak, ha a fizikai aktivitás hiánya mellett más kockázati tényezők, például az egészségtelen táplálkozás és a dohányzás is jelen vannak.

Még a napi testmozgás sem mindig tudja ellensúlyozni a hosszú ülés negatív hatásait, ezért érdemes apró változtatásokat bevezetni a munkanapba: például sétáljunk egyet ebédidőben, valamint próbáljuk meg csökkenteni a képernyő előtt töltött időt

A teljes cikket ITT olvashatja el. 

 

