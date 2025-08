Tudta, hogy a szőlő nemcsak finom, de rengeteg problémára is jó lehet?

Egy új, lektorált kutatás szerint a szőlő méltán sorolható a modern szuperélelmiszerek közé – írja az Origo. A Journal of Agriculture and Food Chemistry című szaklapban megjelent tanulmány részletesen bemutatja, miért számít a friss szőlő nemcsak egészségesnek, hanem különösen értékes tápláléknak. A szakcikk szerzője, John M. Pezzuto, a rezveratrol és a rákkutatás elismert szakértője szerint a szőlő jótékony hatása tudományos bizonyítékokkal igazolható.

Fotó: Volodymyr Tverdokhlib / Forrás: Shutterstock

Miért számít szuperélelmiszernek?

Bár a szuperélelmiszer kifejezésnek nincs hivatalos definíciója, általában olyan természetes eredetű ételeket értünk alatta, amelyek különösen gazdagok jótékony hatású vegyületekben. Ezek az élelmiszerek gyakran a mediterrán étrend részét képezik, és erősen befolyásolhatják a szervezet működését. Pezzuto szerint a szakemberek gyakran alábecsülik a szőlő egészségvédő hatását más gyümölcsökhöz képest, pedig a benne található vegyületek és kedvező élettani hatásai miatt nagyobb figyelmet érdemelne.

Pontosan mire is hat a szőlő?

Több mint hatvan klinikai vizsgálat igazolta, hogy a szőlő rendszeres fogyasztása javítja a kardiovaszkuláris egészséget; elősegíti az erek ellazulását, támogatja az egészséges véráramlást és segíthet a koleszterinszint szabályozásában is. Emellett az agy működését is serkenti, támogatja a kognitív funkciókat, védi a bőrt az UV-sugárzás ellen, és jótékony hatással van a bélflórára is.

Egyes kutatások szerint a szőlő a szem egészségének is jót tesz, mivel segíthet növelni a makula – vagyis az éleslátásért felelős terület – védelméért felelős pigmentek sűrűségét.

