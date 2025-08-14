Kiönti a légkondi vizét? Nagy hibát követ el!

A kondenzvíznek, ami ugyan emberi fogyasztásra nem alkalmas, számos más felhasználási módja létezik – hívja fel a figyelmet a Mindmegette.hu cikke. A gasztroportál ad is néhány pénzt és vizet is spóroló tippet arra, hogy miként használhatjuk fel a légkondi vizét.

A gőzvasaló tartályába is bátran beleönthetjük a légkondi vizét (illusztráció)

Fotó: Kmpzzz / Forrás: Shutterstock

Légkondiból csöpögő víz: aranyat ér a háztartásban

A kondenzvízben nincsenek ásványi anyagok, ionok, de baktériumok és nehézfémek, műanyagok lehetnek, hiszen a légkondicionáló berendezésekben lévő mikroorganizmusok belekerülhetnek.

Ezért nem alkalmas fogyasztásra, főzésre, de például olyan berendezések működtetésére, ahol alacsony keménységű vízre van szükség, tökéletesen megfelel.

A légkondi vize jól használható például

gőztisztítókban,

gőzmosókban,

gőzölős vasalókban,

hiszen hiányzik belőle a vízkőképződésért felelős kalcium és magnézium.

Autómosáshoz is remek, sőt az ablakmosó tartályba is tölthetjük. Valójában bármilyen felület tisztításához megfelelő, olyan esetekben, amikor nincs szükség fertőtlenítésre.

