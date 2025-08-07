2 órája
Nem a víz a legjobb szomjoltó – ezt igya helyette kánikulában!
Tovább folytatódik a kánikula. Cikkünkből megtudhatja, mi a legjobb szomjoltó a nyári melegben!
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Az előrejelzések szerint továbbra is folytatódik a kánikula, és mivel a tartós meleg az egészséges szervezet számára is rendkívül megterhelő, ezért a következő napokban különösen figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra – hívja fel a figyelmet a Mindmegette.hu. A gasztroportál cikke szerint Nathasa Fernando, a Medichecks igazgatója azt állítja, hogy van egy olyan ital, ami megérdemli a legjobb szomjoltó címet, még a víznél is jobb! Ez a csodaital pedig nem más, mint a tej, amely cukor-, fehérje- és zsírtartalma miatt lassabban ürül ki a gyomorból, ezért már egyetlen pohár is elég belőle, hogy hosszabb ideig hidratált maradjon a szervezetünk – főleg hőségriadó idején.
A tej az egyik legjobb szomjoltó a nyári melegben
Érdemes tudni, hogy a tej nátriumot is tartalmaz, a szójatejben pedig elektrolitok is találhatóak, amelyek csak tovább fokozzák a hidratációt.
Mutatjuk az internet 3 legjobb fagyireceptjétNincs otthon fagylaltgépe? Sebaj! Íme, három fagyirecept, amelyeket gyorsan és egyszerűen elkészíthet.
Ahogy minden élelmiszer, úgy a tej esetében is rendkívül fontos a minőség.
A jó minőségű tej nemcsak finomabb, hanem tápanyagokban is gazdagabb, és hozzájárul az egészséges étrendhez.
További részletekért kattintson.
Bulvár-celeb
- Újra terjed a boszorkányüldözés a világban
- Már nem titok: Curtis és Barnai Judit még idén kimondja a boldogító igent
- Kiderült, mi okozta Ozzy Osbourne halálát
- Nyaralás egyedül? Az egyik legjobb dolog, amit önmagunkért tehetünk!
- Tudta, hogy a szőlő nemcsak finom, de rengeteg problémára is jó lehet?