Ne öntse ki a főtt kukorica főzővizét, kincset ér a konyhában

A nyár egyik slágere és legfinomabb étele a főtt kukorica. Az édes csemege főzővize azonban mindig a lefolyóban végzi, pedig igazi kincse lehetne a konyhának – írja a Mindmegette.hu.

Forrás: Shutterstock