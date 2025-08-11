augusztus 11., hétfő

Ezt az 5 ételt soha ne tárolja a fagyasztóban

Vannak ételek, amik jól érzik magukat a mélyhűtőben, ám vannak, amik nem. Cikkünkből megtudhatja, hogy mely ételtípusok nem tehetők be büntetlenül a fagyasztóba.

MW
Ezt az 5 ételt soha ne tárolja a fagyasztóban

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Sok mindent szeretünk a mindennapokban a mélyhűtőbe tenni, hiszen ezzel a trükkel konzerválhatjuk a nyers és a főtt ételeket is, utóbbiakból pedig hamar főfogás válhat a rohanós hétköznapokon. Habár ez a lépés nagyon is praktikus, nem minden étel tehető be büntetlenül a fagyasztóba – hívja fel a figyelmet cikkében a Borsonline.

fagyasztó
Illusztráció. Tejfölt, joghurtot, kenhető vaj- és lágy sajtkrémeket szintén tartsuk távol a fagyasztótól
Forrás: Shutterstock

Jobb, ha bizonyos ételtípusok nem kerülnek be a fagyasztóba

Ne menjenek a fagyasztóba a magas víztartalmú zöldségek és gyümölcsök

Az uborka, a különféle saláták vagy éppen a dinnye jobb, ha nem kerül a mélyhűtőbe, hiszen a bennük lévő víz itt megfagy, kiolvadás után pedig pépessé, egyszóval élvezhetetlenné válnak azok a zöldségek és gyümölcsök, melyeknek épp a víztartalom a különlegességük. A roppanós és nedvességben bővelkedő állag ilyen módon elvész.

Rántott fogások

A megsütött, ropogós panírral rendelkező rántott ételek szintén jobb, ha nem kerülnek be a jégszekrénybe. A roppanós külső ugyanis a felolvasztás után puha, ázottszerű lesz, így az étel elfogyasztása is csalódássá válhat. A panír alkotóelemei a jeges, hideg közegben felveszik a nedvességet, az olvadás után ezért lesz gumis, felpuhult az eredetileg ropogós finomság.

Ha kíváncsi a másik három ételtípusra is, amit nem érdemes a fagyasztóban tárolni, kattintson.

 

