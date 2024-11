Balogh Rebeka a harmadik élő show-ban kétszer is színpadra állt, egyszer szólóban, egyszer pedig duettben. A Megasztár nyíregyházi versenyzője érezhetően feszegeti a határait.

Balogh Rebeka ismét felrobbantotta a Megasztár színpadát

Ilyen egy rohadt jó duett!

– summázta véleményét Balogh Rebeka és Gudics Máté közös produkciója után Caramel.

A Megasztár harmadik élő show-jában minden versenyző kétszer lépett színpadra, szólóban és párban, így a zsűri is kétszer értékelt. Rebeka és Máté múlt vasárnap Balázs Fecó Ez a csönd éve volt című dalát adta elő, és a hatás nem maradt el.

Megasztár: megrendítően emberi duett

Marics Peti szemébe könny gyűlt, és bár többször hangsúlyozta, hogy a Megasztár nyíregyházi versenyzője az egyik kedvence, úgy érezte, ez a duett is kellett ahhoz, hogy Gudics Máté igazán megérkezzen számára a műsorba. Caramel azt emelte ki, hogy a páros mindkét tagja először énekelt magyarul, amihez Rúzsa Magdi hozzáfűzte, hogy sokkal jobban megérinti az embereket, ha az anyanyelvén szólnak hozzájuk, és a produkció fényében ez rá is teljes mértékben igaz. „Megkockáztatom, hogy a két legjobb énekes állt itt előttünk” – jegyezte meg elismerően. Papp Szabi az előadás erejét és szenvedélyességét emelte ki, Marsalkó Dávid pedig azt ajánlotta, gondolkodjanak el egy duettlemezen. A zsűri pozitív értékelése után nehezen találták a szavakat Rebekáék, akik nagyon élvezték a közös munkát.

Nem hajlandó tutira menni

Balogh Rebeka szólóban a Paramore zenekar Misery Business című dalával szakította be az ajtót. A pörgős rockslágerben a Megasztár nyíregyházi versenyzője eddig ismeretlen arcát ismerhette meg a zsűri és a közönség. Rebeka tombolt a színpadon, szétrúgta a díszletet, aztán maga ült a dobok mögé. Eszméletlen volt – és persze megosztó, aminek az ítészek hangot is adtak. Rúzsa Magdi és Papp Szabi szerint rossz oldaláról közelítette meg a dalt, annyi mindent akart mutatni közben, hogy elveszett a részletekben.

A harmadik élő show-ban ismét két versenyzőtől búcsúztak: a nyírbátori Szilágyi Józsefnek és a miskolci Dányi Róbertnek véget ért az idei Megasztár. Balogh Rebeka magabiztosan továbbjutott, így a nyíregyházi tehetséggel ezen a héten is találkozhatnak a tévénézők.