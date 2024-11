Többet senki sem tudott az állapotáról, most azonban maga szólalt meg közösségi oldalán, és elmesélte, mi is történt vele pontosan.

Közösségi oldalán adott hírt magáról Lehoczki László, a Spider mentőcsoport vezetője

„A magánéletem soha nem teregettem ki, azt hittem, hogy soha nem is lesz rá szükség, de mivel itt óriási összefogás volt értem és rengetegen aggódnak, úgy érzem, megosztom a velem történteket. Akinek volt már dolga betegséggel, egészségügyi problémával az tudja, hogy min megy keresztül az ember ilyenkor, és mindig csak az a biztos, ami már megtörtént. Most, hogy végre túl vagyok egy nehéz műtéten és már nem bizonytalanság övez, megosztom a történetemet. Nemrégiben kiderült, hogy a nyelési problémáimat egy nyelvtődaganat okozta. A fogyásomhoz is nagyban hozzájárult, hogy nem tudtam annyit és olyanokat enni, amire szükségem lett volna. Amikor bekerültem a kórházba és vizsgálatokat végeztek el rajtam, kiderült, hogy erősen vérszegény lettem és a Kálium szintem is nagyon magas. Ezek miatt többek között vérre volt szükségem, hogy olyan állapotba hozzanak, hogy műthető legyek. Hála Önöknek összegyűlt annyi vér, hogy még a műtét is biztonságosan lezajlott. Minden rendben ment, a műtét alatt és azt követően is, hála az orvosaimnak és az egész egészségügyi személyzetnek! De egy ilyen időszakban, amikor az embernek meg kell birkóznia az új helyzettel, önmagával, a bizonytalansággal, a félelmeivel, nem vágyik másra, csak a nyugalomra, a befelé figyelésre, a felkészülésre, arra, hogy erőt gyűjthessen. Sokan kerestek engem és a családomat is a látogatási lehetőség miatt, de Nem akartam fogadni már a műtét előtt sem, azután pedig még annyira sem, hiszen a látvánnyal, a kommunikációra való képtelenséggel, a kiszolgáltatott állapottal még nekem magamban is nehéz volt megküzdeni. Eleinte a családom előtt is nehezen nyíltam meg.

Ez az időszak megmutatta ki a valójában igaz barát és ki az, aki a helyzetet kihasználva a rosszindulatáról tesz tanúbizonyságot. Hála Istennek a családom mellett vannak igaz barátok, akik stabilan mögöttem állnak.

Én soha nem dohányoztam, nem ittam alkoholt és nem is kávézom, nem gondoltam volna soha, hogy ilyen bajom lesz. De az tény, hogy a lelkünk nagyon erős összhangban van a testünkkel, és a stressz a legnagyobb ellenség. Ami engem az elmúlt 3 évben ért, az, ahogyan az életem munkáját próbálják tőlem elvenni, az igenis nagy nyomot hagy a testemen. Igyekszem most már nem lenyelni több bántást és rosszindulatot. Segítőkész ember vagyok, amióta az eszemet tudom, de ideje meghúzni a saját határaimat a magam, legfőképp az egészségem védelmében. Nagyon örülök, hogy végre itthon vagyok, és ami most számomra a legfontosabb és legnagyobb érték, hogy ismét tudok jóízűen enni és élvezhetem az ízeket.