Jellemző szívinfarktustünetek: a mellkasi – jellemzően bal karba sugárzó – szorító fájdalom – ez az a tünet, amit a legtöbben ismernek.

Vannak azonban kevésbé ismert tünetei is a szívinfarktusnak, ilyen a hányinger, hányás, nehézlégzés, hideg verejtékezés, a karok, vállak, állkapocs vagy hát fájdalma, az eszméletvesztés, amikből nem gondolnak elsőre erre a bajra, márpedig ilyenkor néhány perc is a beteg életébe kerülhet.

Sokan beszámolnak arról is, hogy az infarktusuk előtt szokatlanul fáradtnak vagy kimerültnek érezték magukat, akár már a szívrohamot megelőző hosszabb időszakban.

A barátai szerint Hadas Kriszta is hetek óta fáradtságra panaszkodott, lehet, hogy az már az előjele volt egy olyan szívproblémának, aminek a szívinfarktus lett a vége. Az első hírek után az is kiderült, hogy a népszerű riporter nem egyszerűen összeesett az utcán, hanem segítséget kért egy patikában. Ki is hívták a mentőket, de mivel sem Hadas Kriszta, sem a patikusok nem gondolták, hogy ekkora a baj, elkésett a segítség.

Mi a szívinfarktus? Szívinfarktus érelmeszesedés következtében, a koszorúér belsejében kialakuló szűkület miatt következik be. Ilyenkor az ér belsejében lévő meszes plakk megreped és elzárja a véráram útját. Mivel az ér által ellátott szívizom nem kap elegendő vért és az oxigén ellátása elégtelen lesz, egy idő után végleges károsodást szenved, elhal. Szívinfarktus esetében a halálos veszélyt a szív pumpafunkciójának drasztikus romlása, ezáltal a szervezet vérellátásának megszűnése jelenti. A szív pumpafunkciója két okból is romolhat, melyek mindegyikéért a csökkent oxigénellátás a felelős. Egyik ok az oxigénhiányos szívizom összehúzódási képességének csökkenése, másik pedig a ritmusos szívműködés ritmustalanná válása.