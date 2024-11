Mikor van igazán nagy baj?

Például érdemes elővigyázatosnak lenni a csontkovácsokkal. A nyakmanipuláció, amelyet egyes csontkovácsok végeznek, veszélyeztetheti a pácienseket az életveszélyes betegség kialakulásában, főleg a nyaki artériák környékén.

A fejfájás agydaganathoz vezető jele lehet az, amikor a fejfájásunk szokatlanná vagy gyakoribbá válik.

Ilyen esetekben előfordulhat vérzés vagy ütőértágulat is. Az a legfőbb különbség a fejfájások közt, hogy az általános megfázás során nem annyira intenzív és hosszan tartó a fejfájás, mint a másik esetben. Ha egyre jobban hasogat a fejünkben a fájdalom, majd hirtelen elmúlik és visszatér, akkor érdemes lépéseket tenni ez ügyben. Az orvos szerint a rendszeres alvás segít az általános egészség megőrzésében, beleértve a fejfájás megelőzését is - írja a The Mirror nyomán a Bors.