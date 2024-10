– Végignéztem az akkori tatai születési anyakönyvet, hátha szerencsém lesz. Mindössze két György született abban az évben. A Heitz hasonlít a papírra írt névhez. Így Heitz György, született Tatán 1872-ben Heitz Antal fiaként. Megtaláltam utána a házassági anyakönyvi kivonatát is. Megnősült 1896-ban Tóvároson, felesége Riskó Mária Borbála és a Réti utca 414-ben lakott. Foglalkozása pedig kőművessegéd. Szóval szerintem róla van szó. Ő lehet a titokzatos kőművessegéd – írták az oldalon. Még a férfi házassági levelét is megtalálták és most az egykori kőműves leszármazottait keresik.