Anyuka lett Horváth Cintia, a Miss Balaton egykori szépségkirálynője – szúrta ki az Origo.

A Miss Balaton 2014 közönségszavazásának nyertese 2022-ben ment feleségül az egykori labdarúgóhoz, Batik Bencéhez, egy gyönyörű ceremónia keretein belül házasodtak össze Görögországban.

Cintia idén májusban jelentette be, hogy várandós, most pedig azt is megosztotta követőivel, hogy édesanya lett.

Örömmel osztjuk meg, hogy megszületett kisfiunk, Batik Benett 3190 grammal és 52 cm-rel! Egy kisbaba születése a legnagyobb boldogság, melyet az élet adhat. Hálásak vagyunk, hogy átélhetjük"

– írta Instagram-posztjához a boldog anyuka.