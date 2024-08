Nagyon aggasztó fejlemény az Apis florea máltai észlelése. Az invazív méh valószínűleg komoly versenytársa lesz az őshonos beporzóknak a virágporért, nektárért folytatott küzdelemben, és ez tovább apaszthatja az európai rovarok már így is hanyatlófélben lévő populációit. Az is nagyon valószínű, hogy ezek a invazív méhek több olyan betegséget is hordoznak, amelyekkel szemben az európai méhek kevésbé ellenállóak”