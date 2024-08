Egy zirci kert gazdáit ijesztette meg az az igazán furcsa és nagy méretű hernyó, amit az egyik kerti leanderük ágán fedeztek fel – írja a veol.hu a különleges felfedezésről. Az első döbbenetből felocsúdva óvatosan levágták a növénynek azt avirágos szárát, amelyen a furcsa lény ült, majd azzal együtt betették egy dunsztosüvegbe.

A különleges leletet a Bakonyi Természettudományi Múzeumba vitték, ahol a Zircikon keretén belül éppen egy különleges ízeltlábúakat bemutató alkalmi kiállítást lehet megtekinteni.

A tárlaton tartózkodó Kutasi Csaba etmológus, a múzeum rovartannal foglalkozó szaktudósa rögtön meg is tudta határozni, hogy valójában mi is a riadalmat kiváltó lény. A szakember az oleanderszender (Daphnis nerii ) hernyójaként azonosította a különleges kerti „leletet”, megnyugtatva a tulajdonosokat, hogy ez egy teljesen ártalmatlan hernyó.

Az oleanderszender hazánkban nem számít őshonos lepkefajnak és csak nagyon ritkán fordulhat elő a nyári időszakban.

A lepkék rendjébe (Lepidoptera ) és a szenderfélék családjába (Sphingidae) tartozó rovar valódi hazája a dél-európai mediterrán térség. Elterjedésének nem pontosan tisztázottak a határai, de bizonyíthatóan egészen Kelet-Indiáig elterjedt, és Afrikában is előfordul.

Száraz és különlegesen meleg nyarakon néhány példány Magyarország területére is eljuthat a mediterrán térségből, és lerakhatja itt a petéit.

Fotó: Rimányi Zita / Forrás: veol.hu

Hatalmas, világító szemfoltok teszik rémisztővé az óriási hernyót

A zirci természettudományi gyűjteményben eddig csupán egyetlen példányt őriztek, a múzeum szakemberei ezért is örültek meg a nem várt ajándéknak. De nemcsak ők örültek, hanem a kerttulajdonosok is, akiknek így sikerült megszabadulniuk az addig náluk vendégeskedő óriáshernyótól. A múzeum munkatársai most abban reménykednek, hogy ha a hernyó bebábozódik, talán a lepke is ki fog kelni. Az oleanderszendernek Európában Kréta-szigetén, Cipruson és Szicíliában élnek állandó populációi, a Kárpát-medencében viszont csak alkalmi, rendkívül ritka vendégnek számít. A petéből frissen kikelt lárvák még meglehetősen aprók, átlagosan csak 3-4 milliméter hosszúak.