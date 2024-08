Ifjabb Schobert Norbert belépett a Magyar Honvédség tartalékos állományába, amit egy honvédségi toborzóvideóval jelentett be szerda este Instagram-oldalán. Bejegyzésében döntését is megmagyarázta, illetve a poszt végén buzdítást olvashatunk mások számára is, hogy csatlakozzanak a honvédséghez.

A világ sajnos nem lelhet békére a környező konfliktusok miatt, miközben rengeteg család veszíti el otthonát és szeretteit. Én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb dolog megvédeni az országot, ahová születtünk és ahova annyi emlék köt bennünket. Ez egy ember gondolatából, sajnos nem tud megvalósulni. Összefogásra van szükség. Pont ezért csatlakozom a Magyar Honvédség tartalékos katonái közé. Nagyon megérintett a Magyar Honvédség mottója: »Szeretem, Megvédem! Én is így gondolom.«

– írta ifjabb Schober Norbert a közösségi oldalán, szúrta ki a Mandiner.