Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója kiemelte: „Nagy öröm, hogy idén is sokan álltak már a segélyakció mellé, de továbbra is várjuk a hívásokat, hogy mind a 2000 gyermeknek tudjunk segíteni a beiskolázásban. A 1353-as adományvonalat tárcsázók és a Segélyszervezet honlapján adományozók mellett köszönetet mondunk az adománygyűjtésben és az Iskolakezdés együtt! segélyakció logisztikájában is óriási segítséget nyújtó Magyar Posta Zrt.-nek. Jó ütemben halad a segélyakció, így minden esély megvan rá, hogy tanévkezdésig az összes csomag eljut a rászoruló magyarországi gyerekekhez” – tette hozzá.