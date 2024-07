Tavaly áprilisban árulta el Szarvas Andi, hogy véget ért jegyessége egykori vőlegényével, akivel három és fél év után szakítottak, a lánykérést követően egy évvel. Az egykori szépségkirálynő nem sokáig szomorkodott egyedül, ugyanis tavaly nyáron már rátalált az újabb szerelem, a Dancing With The Stars egykori zsűritagjának, Molnár Andrea volt férjének személyében. A kapcsolatukról sokáig csak szűkszavúan beszéltek és közös képeket sem mutattak, de amint komolyabbra fordul köztük a dolog, úgy vállalták fel a szerelmüket is, és egy ideje egyre nyíltabban mutatnak közös képeket a közösségi oldalaikon.

A Farm VIP egykori játékosa korábban elárulta, hogy váratlanul jött az életébe az új szerelem, de szinte azonnal érezték, hogy nagy az összhang közöttük.

Épp egy fotózásról indultam haza, amikor Zsolti meglátott az utcán...

Felismert, majd később az Instagramon írt rám, ami persze végződhetett volna rosszul is, hiszen nem jellemző, hogy ismeretlenek üzenetére válaszolok, de valamiért akkor mégis másként cselekedtem. Egy jó darabig csak leveleztünk, majd elkezdtünk telefonon is beszélgetni. Tulajdonképpen nem is gondoltam arra, hogy köztünk kialakulhat valami, hiszen úgy voltam vele, a nyarat szeretném egyedül tölteni. Azonban a telefonbeszélgetéseink egyre inkább elmélyültek és egyre hosszabbra nyúltak" - mondta korábban Szarvas Andi, aki azóta is boldog párkapcsolatban van Molnár Andrea volt férjével, Zsolttal, legalábbis ezt a képet mutatja a követőinek, viszont lehetséges, hogy újra táplálkozási zavarokkal küzd.

Szarvas Andi korábban az Origónak is mesélt arról, hogy komoly testképzavara volt, és emiatt súlyos étkezési problémái lettek, még 47 kilósan is túlsúlyosnak látta magát.

Ha nem érzem jól magam a testemben, akkor nem tudok elmenni egy fotózásra; volt olyan, hogy emiatt mondtam le egy munkát, mert előtte egy nappal többet ettem a megszokottnál és rögtön plusz tíz kilóval nehezebbnek éreztem magam.

Most elégedett vagyok, talán most vagyok a legelégedettebb magammal, mert fejben is rendben vagyok" - magyarázta korábban a 2018-as Miss World Hungary győztese, aki egy tévés interjúval sokkolta az embereket, hiszen fotóin egyáltalán nem úgy néz ki, mint élő adásban, emiatt rengeteg támadást kapott, hiszen az emberek szerint ez nagyon ártalmas viselkedés a közösségi médiában.