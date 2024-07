OROSZLÁN

A Nap ma a jegyedbe lép. Innentől kicsit szerencsésebb és népszerűbb leszel a szokásosnál is! Igazán kiegyensúlyozott és békés hangulatban vagy már ma is, és türelmes is vagy – de csak egy pontig. Ma valakinek sikerül elérnie ezt a pontot, sőt, túl is menni rajta. Vegyél nagy levegőket, és számolj el tízig, mielőtt megsemmisítő reakciókat adnál.