Aki kertészkedik tudja, hogy mekkora szomorúságot tudnak okozni a spanyol csigák. Borbás Marcsi elárulta a saját módszerét, kénytelen volt már mindent kipróbálni, mert az idén szabályos invázió van. Két hét alatt kétezer darabot szedett össze a zöldségein kívül pedig a virágait is lerágták és még nincs főszezon a kertben.

Rengeteg módszert lehet hallani, ami már a dédnagyanyáinknál is hatékony volt, csakhogy a spanyol csiga teljesen máshogy viselkedik, mint a korábbiak, így aztán hiába az évtizedes tapasztalat.

Borbás Marcsi azt is elárulta, hogy nem hisz a csigairtóban és nem is használ mérget a kertjében, de mondott azért pár trükköt, ami valamit használ, főleg ha kombinálja őket. Például egy csigariasztó granulátumot is jónak tart, ami más állatoknak nem árt, de sajnos nem mindenhol szabad alkalmazni.

Tudok viszont egy nagyon jó szert, van olyan település, ahol összefogtak és mindehol ezzel locsoltak be, azóta nincs egy darab sem a környéken. Hiába drága, a kár, amit okoznak, sokkal nagyobb lenne. Nos, ez a szer valójában egy fonalféreg, ami nemcsak a csigákat öli meg, hanem a fészküket is elpusztítja

– árulta el Marcsi.