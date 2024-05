A jó idő beköszöntével egyre többen grilleznek, ami kiváló szabadidős program akkor is, ha erre csak egy erkély áll a rendelkezésünkre. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni, hogy valóban jó élmény legyen a sütögetés.

Ha a társasház erkélyén szeretnénk grillezni, nem mindegy, milyen készüléken tesszük. Tilos gázpalackos grillt és gázzsámolyt használni, de a faszenes vagy egyéb gyúlékony anyagokkal működő eszközöket sem ajánlott használni.

Ezeket egyrészt nem lehet biztonságosan üzemeltetni az erkélyen, ráadásul, ha megszegjük a szabályokat, bírságra is számíthatunk.

Szabad-e egyáltalán?

Mielőtt grillezni kezünk, célszerű elolvasni a társasház házirendjét, nem tiltja-e, hogy az erkélyünkön használjuk az eszközt.

Ne pörköljünk a szomszéd orra alá

Amennyiben a szabályzat megengedi az erkélyen sütögetést, érdemes elektromos grillsütőt használni. Így a szomszédokat sem zavarjuk a füsttel és a kellemetlen szagokkal. Gondoljuk át, hova helyezzük a grillsütőt, tegyük olyan helyre, ahol nem borulhat fel.

Őrizzük a "lángot"

Az elektromos grill biztonságosabb, mint a nyílt lángos megoldások, de ebben az esetben is figyeljünk rá, ne hagyjuk felügyelet nélkül a készüléket. Így elkerülhetjük, hogy egy óvatlan pillanatban felboruljon vagy egyéb okból baleset történjen.

Fontos, hogy elkerüljük a balesetveszélyt

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Jó, ha nagy, csak el is férjen

A sütő kiválasztásánál vegyük figyelembe, hogy mekkora terület áll a rendelkezésünkre. Olyan méretű készüléket vásároljunk, ami mellett marad elég hely ahhoz is, hogy előkészítsük, majd tálaljuk a fogásokat. Segítség lehet, ha a vásárlás előtt lerajzoljuk egy papírra az erkély elrendezését és feltüntetjük a méreteit.

Hogy senki ne maradjon éhen

A grillsütő méretének kiválasztásánál az is fontos szempont, hogy hány főnek szeretnénk vele fogásokat készíteni. A méret meghatározásánál figyelembe vehetjük azt is, hogy szeretnénk-e esetleg a lakásba bevinni a grillsütőt. Ha a készülék a konyhapulton is kényelmesen elfér, akkor rossz idő esetén sem kell lemondanunk a sütögetés élményéről.

További hasznos erkélyes grillezési tippeket szeretne? Kattintson a Metropol cikkére.