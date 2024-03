Tóth Dávid a 2021-es Nagy Őben próbált szerencsét, végül nem járt sikerrel, hiszen nem találta meg a szerelmet a TV2 társkeresőjében. De nem keseredett el, azóta sem adta fel az ismerkedést, nemrég elárulta, hogy komoly kapcsolata van, de eddig rejtegette a nőt a nyilvánosság előtt.

Úgy tűnik, most valóban rátalált a szerelem. Tóth Dávid eleinte óvta kapcsolatát a nyilvánosság előtt, sokáig nem mutatta meg közösségi oldalán, viszont a szüleinek már bemutatta.

Nem akarok semmit elkiabálni, még nagyon az elején vagyunk de bizakodó vagyok, az biztos.Egyedül élek a lakásomban, de nagyon keveset vagyok most már egyedül" - mondta korábban az egykori Nagy Ő, aki most Egyiptomba vitte kedvesét, és a közös nyaralásról több képet is mutatott az Instagram-oldalán, a második képen a barátnő is látható - írja az Origo.