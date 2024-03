A háromgyermekes édesanya férjével, Bodnár Zsigmonddal szállt fel a világ jelenleg legnagyobb óceánjáró luxushajójára, az Icon of The Seas-re. A csinos influenszer a napokban többször is posztolt a Miamiból induló hajóútról. Vivien Instagram-bejegyzései közül a legfrissebb, fürdőruhás fotó azonban valósággal felrobbantotta az internetet -szúrta ki a Metropol.

A 33 éves édesanya alakját látva ugyanis csak úgy röpködtek a bókok a rajongóktól.

Vivien szívesen oszt meg magáról csábos fotókat

Forrás: Instagram



"Szerintem te nem is voltál soha terhes"

– írta valaki, mire valaki így reagált rá:

Photoshop csodákra képes ;)

Egy rajongó azonnal válaszolt a megjegyzésre:

"Te meg egy rosszindulatú, irigy nő vagy"

"Nem vagyok rosszindulatú, szép nő, viszont, ha jobban megnézed a derekánál a hajó korlátját, akkor kicsit hullámos. Én meg ehhez értek, mivel ezzel is foglalkozom :)" – írta a photoshopot emlegető.

"Pont ezt akartam írni! Nincs valaki a környezetében, aki szólna, hogy túltolja?"

– állt mellé valaki.