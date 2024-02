Stana Alexandrát és Lissák Laurát a Dancing with the Stars műsorból ismerhetik a televízió nézői. A két gyönyörű táncosnak a műsor után is rengeteg fellépése van.

Az ilyen produkciók egy része megköveteli az extravagáns öltözetet. Ilyet láthatunk a két hölgy legfrissebb szexi fotóján is, amellyel igazi karneváli hangulatot varázsoltak.

Különleges fejdísszel, csillogós melltartóban és bugyiban villantották meg bájaikat - szúrta ki a Ripost.