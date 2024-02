Tóth Gabi alig néhány hónapja van együtt új szerelmével, Papp Máté Bencével, a Fricska egyik táncosával.

Az énekesnő és Krausz Gábor házassága nyáron ért véget, nemrégiben pedig hivatalosan is elváltak. Azóta ráadásul Krausz Gáborra is rátalált a szerelem: a sors különös fintoraként ő is egy táncos mellett találta meg újra a boldogságot.

Mikes Annával alkot ugyanis egy párt, aki a Dancing with the Stars legutóbbi évadában volt a partnere, sőt, együtt meg is nyerték a műsort és azóta is csak úsznak a boldogságban.