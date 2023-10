A múlt héten még a Bodrogközben kaptak lencsevégre egy jávorszarvast, de mint a friss felvételeken látható, már Záhonynál jár. A facebookon terjedő videót a Záhony és Zsurk közötti körforgalomnál készítették szerda reggel 6.30 körül.

A felvétel alapján nyugodtan sétálgat az út mentén a legnagyobb szarvasféle.

A nagyobb bikák marmagassága meghaladhatja a 200 centimétert, súlyuk akár a 700 kilogrammot is, de a tehenek is nyomhatnak akár fél tonnát. Óriási területeket képesek bejárni, leginkább a fiatalokra jellemző, hogy akár sok száz kilométert is kóboroljanak - írja a szon.hu.

Legutóbb 1989-ben tévedt vadon élő jávorszarvas Magyarországra, sajnos, akkor vadászok kilőtték az állatot, a mostani törvények szerint viszont ez már tilos, ugyanis nem szerepel a vadászható fajok listáján.

Reméljük, minél hamarabb hazatalál.