Ez így is van, azt viszont talán sokan nem is gondolták róla, hogy simán bevállal veszélyes gasztrokalandozásokat is – írja a Bors.

Megkóstolta például a világ egyik legveszélyesebb ételét, amely ha rosszul készítik el, halált okozhat.

„Most egy kicsit koplalok, de azért szívesen emlékszem, milyen volt a legbevállalósabb étel, amit ettem: a gömbhal.

A fugu, azaz a japánok hírhedt hala ugyanis a világ egyik legveszélyesebb hala, de én ettem, és túléltem!”

– mondta Filip, majd hozzátette: imádja az adrenalint, sárkányrepülőből is kiugrott már, a bungee jumpingot is kipróbálta, de nagy vágya az is, hogy cápákkal ússzon.