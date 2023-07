Az olvasóriporter szombaton fotózta le a csodaszép szupermodellt egy Budapesthez közeli településen, amint éppen gyönyörű menyasszonyként tartott valószínűleg a szertartás helyszínére.

Már korábban hallottuk, hogy valami nagy esemény készülődik a közelben, így elmentünk és körbenéztünk egy kicsit. Nem is kellett sokat várni, a délután folyamán azt láttuk, hogy gyülekezik a helyszínen a násznép. Egyszer csak a menyasszonyt is megpillantottuk, fantasztikusan nézett ki, a lélegzetünk is elállt – írta a lap olvasója, akinek képeit ide kattinva nézhetik meg.

Borítókép: Palvin Barbi és Dylan Sprouse februárban Kaliforniában