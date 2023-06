A gyönyörű Szorcsik Vikit sokan a Jóban-rosszban és a Korhatáros szerelem című sorozatból is ismerhetik.

A bombázó nemrégiben a FARM VIP műsorában is feltűnt, és szerelmi életéről is megtudhattunk egy keveset, amikor kiderült, egy ideig Kulcsár Edina volt férjével, Csutival is egy párt alkottak.