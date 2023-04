Curtis a barátnője, Barnai Judit nélkül bulizott, az egyik felvételen az látszott, hogy igen jól érezte magát két táncosnővel, a Dancing with the Starsból ismert Mikes Annával, illetve a több videoklipben látott Karcagi Dalmával, aki még puszit is dobott neki - szúrta ki az Origo.

Íme néhány pillanatfelvétel a rapper bejegyzéséből:

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Curtis az ezek után következő felvételen már egy optikai cég (férfi) tulajdonosával látható, ugyanis több ismerősével is készített közös videót.