A sikeredző a sportszakmai munkái mellett fél lábbal már az üzleti életben is benne van, a sikere talán ott is garantált lesz. Az elmúlt hónapokban létrehozott egy holdingot, amelyben van egy exkluzív vendéglátó komplexum - étterem, cukrászda, bár és kávézó - a Tükörhegyi Bevásárlóközpont felső szintjén, emellett nyitott egy exkluzív autókozmetikát, sőt egy Magyarországon gyártott kézműves gint is forgalomba hozott.