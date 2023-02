Az üzletember a Tényeknek az utazása után, a Valentin-nap apropóján is nyilatkozott: mint elmondta, azért is vállalta el a műsort, mert szeretne mindent kipróbálni az életben. A Crystal Nails alapítója azt is elárulta, milyen körmöket látna szívesen Valentin-napkor jövendőbeli kedvese kezén, akit virággal és wellnesshétvégével köszöntene.