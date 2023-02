A képhez azt írta, soha nem gondolta volna, hogy megnősül, ameddig nem ismerte meg Edinát, nem érezte jelentőségét az esküvőnek.

Egy kommentelőnek szemet szúrt a bejegyzés, és megkérdezte a rappert, mit gondol arról, hogy volt párja, Melanie nemrég azt nyilatkozta, a rapper novemberi esküvőjük előtt lépett le, pedig semmi előjele nem volt annak, hogy boldogtalan lenne a kapcsolatuk.

G.w.M igencsak kiakadt erre, és hosszú bejegyzésben teregette ki a szennyest.

„Minden évben minimum 3x-4x is külön költöztem. Ez éveken keresztül elég előjel, csak nyilván kezdetben 1, majd 2 gyerek miatt vívtam a belső csatáimat. (Sokan ragadnak benne egy rossz kamu kapcsolatban akaratuk ellenére is, de nem bánom a két gyönyörű gyermekem miatt!) Sajnos, a hazugságok mennyiségét és súlyát nem is szeretném se megszámolni, se kommentelni, mert a világ nem látott még ilyen manipulatív, hazug személyiséget (sajnos).

Az esküvő soha nem volt a saját terveimben, aztán elkezdett vele nyomasztani Édesanyám, hogy szeretné, ha megesküdnék a tradíciók miatt, ennek hatására pedig megkérdeztem évekkel ezelőtt, hogy egy Mercit kér, vagy vegyem el? (De csak mert érdekelt, mi a válasz!) Hát, azóta van egy Merci autója, és az esküvő sem jött többet szóba.

Nincs bajom a különböző elvekkel, illetve döntésekkel sem, de akkor ne legyünk már ennyire álszentek. Tudnék én mesélni, hozzáteszem az IGAZI okokról, hogy mi is vett körül, de még bírom a sok kamut, aztán ha mégis elfogynék és kitálalnék, arról úgyis mindenki tudni fog! De egyelőre nem szeretnék, és remélem, nem is kell, hogy erre sor kerüljön” – írta G.w.M a Bors szemléje szerint.