Jobb és csodálatosabb kislányt nem is kívánhatott volna, ezt írta Berki Mazsi a kislányáról megosztott legfrissebb fotóhoz - szúrta ki a Bors.

A kommentelők pedig elolvadtk a kedves képektől, amit ide kattintva lehet megnézni.

Volt, aki úgy fogalmazott:

Gyönyörű! Tiszta apukája. Odafent biztos nagyon büszke rá!

Sokan írták azt is, hogy nagyon hasonlít testvérére Natira és az is szóba került, hogy vajon a két kislány találkozik-e egymással, mert erről nincsenek képek Mazsi közösségi oldalán. Az anyuka mindenkit megnyugtatott, hogy annak ellenére is jó a kapcsolat a gyerekek között, hogy nem posztolnak róluk közös képeket.