"Nálunk mindig ugyanúgy zajlik a karácsony, 23-án díszítjük a fát, és 24-én jön a Jézuska. Amióta Blanka megszületett, az a hagyomány, hogy reggel, amikor már a fa alatt vannak az ajándékok, azzal a csengettyűvel, amit a Notre-Dame-ból hoztunk, amikor kint voltunk Párizsban, csengetünk, és az a jel. Ilyenkor jönnek le és adjuk át egymásnak a karácsonyi ajándékokat. Természetesen Blanka is velünk fog tartani FaceTime-on keresztül, ahogy tavaly is történt" – mondta el Szandi, akinek lánya az Egyesült Államokban tartózkodik.

Az énekesnő féltve őrzi az anyósáéktól örökölt étkészletet, minden évben csak a jeles alkalmak idején használják, karácsonykor és húsvétkor, mivel nagyon régi darabok, és nem szeretné, hogy bármi bajuk essen - derül ki a Metropol cikkéből.

"Karácsony másnapján ünnepi reggeli van az ünnepi étkészlettel, amit még anyósoméktól örököltünk, akik már sajnos nem lehetnek közöttünk."

Forrás: TV2

Szandi a hagyományos ételeket helyezi előtérbe karácsonykor. Férje édesanyjának receptjeit viszi tovább, amiket egykor ő készített.

"Hagyományosan ilyenkor csinálom a kacsát, aminek elkészítését anyósomtól tanultam, anyukám halászlevet szokott hozni és töltött káposztát, az is elmaradhatatlan. Kaszinótojás és franciasaláta is van, amit szintén anyósom szokott csinálni, és én viszem tovább ezt a hagyományt. Annyi újdonság lesz, hogy vegetáriánus töltött káposztát is készítek a család egyes tagjainak, ugyanis többen is ezt az étrendet követik" – árulta el az énekesnő.