Sokan emlékeznek arra, amikor a még szinte kamasz énekesnő a Szerelem az utolsó vérig című dal berobbanása után egy sportrendezvényen belebakizott a Himnuszba - írja a Ripost. Lindát akkor rengetegen támadták és bizony sokak emlékezetébe égett be a pillanat, amikor elfelejtette a szöveget.

A kárörömre kevéssé hajlamos rajongók persze már akkor is tudták, hogy pusztán a nagy felkérés miatti lámpaláz okán történt mindez. Ők inkább azt igyekeztek kihangsúlyozni, hogy már az is becsülendő, hogy egy addig Amerikában élő fiatal tehetség milyen szépen beszél magyarul, dacára annak, hogy nem itt született, de mégis hangosabbak voltak azok, akik gúnyolták a hibáért, amit vétett.

Linda most a TV2 kalandreality-jének, az Ázsia Expressznek a kamerái előtt mesélte el, ő hogyan élte meg a történteket és azt is bevallotta, hogy az eset után, még hosszú éveken át gyötrődött magában.

"Nagyon fiatalon és nagyon hirtelen kerültem a köztudatba, tizenhat-tizenhét éves voltam, amikor kijött a Szerelem az utolsó vérig. Gyerekkorom óta lámpalázas vagyok és történt egy Himnusz.

Ebbe én nagyon hosszú időre bele is betegedtem, hiszen maximalista és önmarcangoló típus vagyok és nem szeretek senkinek sem csalódást okozni. Gondoljatok bele, hogy akkor úgy éreztem, hogy egy egész országnak csalódást okoztam!

Nem is tudtam ezt hova tenni... Az is bennem volt, hogy nem látják a lelkemet, azt sem tudják ki is vagyok valójában, sőt szerintem én sem tudtam, ki is vagyok. Nagyon nehezen tudtam feldolgozni ezt az egészet. Nem okolok a történtekért senkit, hiszen az én hibám volt" - mondta az énekesnő, akitől testvére, Király Viktor vette át a szót.

"Már eleget gyűrted magad emiatt!

Legyen végre elég! Fel kell épülni és ebben már nagyon jó úton is vagy. A mai napig érzem, hogy még mindig zavar ez a téma. Én azt mondom, hogy legyél erős és magadat szeresd!

Megtettél mindent, bűnhődtél húsz éven keresztül. Elég!" - mondta nővérének Viktor.