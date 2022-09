„Arra gondolok, hogy talán valami rosszabbtól óvott meg a sors. Rájöttem, fölösleges dühöngeni: vannak nagyobb problémák is az életben! Az elmúlt évben két fiatal közeli ismerősöm is megbetegedett, és tragikus véget ért az életük. Édesanyám is egy éve hagyott itt. A szülinapomra sem kívántam mást, csak egészséget és azt, hogy úgy haladjon szakmailag tovább az életem, ahogy eddig. Az egészségnél nincs fontosabb”