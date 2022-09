Konzervatív embernek tartja magát Fésűs Nelly lánya. Horváth Csenge erről a Palikék Világa by Manna Három igazság című műsorában beszélt. Mint ismert, a 19 éves lány évekkel ezelőtt a Kismenők című tehetségkutatóban tűnt fel, és bár az éneklést nem engedte el teljesen, neki a mai zenék nem tetszenek.

Én leragadtam a 80-as, 90-es években. Nekem az a stílus az nagyon-nagyon tetszik. Én mindig mondom, szerintem rossz korban születtem, mert nem érzem jól magam ebben a mai világban semmilyen szinten

– fogalmazott Fésűs Nelly lánya. Bevallotta, ő egy rendkívüli konzervatív ember. Palik László szerint ránézésre nem ezt gondolná az ember, de készülve a beszélgetésre megtudta, hogy Csenge egy évig hagyta, hogy párja – akivel ma már együtt él – udvaroljon neki. Addig semmi nem volt köztük.

Ez így van!

– ismerte el a 19 éves szépség.

„Nekem ez tetszik. És örülök, hogy ez neki is így volt a természetes, mert ez nem volt megbeszélve, hogy „Márpedig itt egy évig semmi nem lesz, egy kézfogás és semmi sem, úgyhogy felejtsél el, apukám, csak randizgatás van”, hanem ez ilyen magától értetődő volt. Szerettem volna én is őt megismerni úgy rendesen, meg ő is engem. Örülök neki, hogy ez így alakult” – tette hozzá.

Horváth Csenge elmondta, nem ismer még egy olyan fiatal párt, mint ők, akik azt mondták volna, hogy akár csak két hónapnál is tovább ismerkedtek. Elmesélte, sok időt töltött a nagymamájával, aki tanító néni volt, és nagyon szigorú elvei voltak. Ezekkel pedig ő is egyet tudott érteni.

„Miért baj, ha egy fiú udvarol egy lánynak? Miért baj, ha egy lány nem úgy öltözködik, hogy egyből mindent kirak, hanem visszafogottabban és konzervatívabban, és csak az lássa úgy ahogy, akinek kell és akit ő akarja. Nekem ezek megtetszettek, lehet, hogy ezért nagyon kilógok a korosztályomból és maradi leszek” – fogalmazott Csenge a Bors szemléje szerint.