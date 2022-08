Különleges felkérésnek tett eleget a Dancing with the Stars táncosa, akit különleges ruhákban, menyasszonynak öltözve fotóztak. Stana már több fotót is mutatott a követőinek hivatalos Instagram-oldalán, de azt még nem árulta el, hogy Meggyes Dáviddal tervezik-e már a menyegzőt. A róla készült fotókat elnézve könnyen lehet, hogy hamarosan kedvet kap az esküvőhöz - írja az Origo.