A színésznő azért mesélt a történetéről, mert a hashimoto is egyre több embert érint. Diétával, vitaminokkal és természetesen az orvos által felírt gyógyszerrel a tüneteket enyhíthetőek. Madár Veronika a Borsnak beszélt a részletekről.

Ez egy autoimmun eredetű, igen gyakori pajzsmirigyprobléma. Nálam is volt előzménye, nem azon a napon kezdődött, amikor észrevették. Sokan nem is gondolnának mindaddig rá, amíg a vérkép nem mutatja ki – kezdte a színésznő. – Korábban soha nem is hallottam erről a betegségről, pedig egyre több embert érint.

A pajzsmirigy működik alul, ennek következményeképpen pedig beindulhat a hízás. Nekem is akkor tűnt fel, hogy valami nincs rendben, amikor fáradékonyságra lettem figyelmes, és néhány kiló felszaladt rám. Ekkor kezdtünk utána járni, mi lehet a probléma – mondta.

Amióta diagnosztizálták nála a hashimotót, gyógyszeres kezelést is kap és a mozgásra is különösen odafigyel.

Forrás: Facebook

– Minden reggelt egy szem tablettával kezdek. Rendszeresen járok kontroll vizsgálatokra, ilyenkor ellenőrzik az értékeimet, és az alapján határozzák meg, hány mikrogrammos gyógyszert kell szedni. Én már négy félét is kaptam, hol magasabb, hol kisebb dózist. Nagy segítség, ha cinket és szelént is adunk a szervezetnek, ennek a mennyiségét az orvossal egyeztetve kell beállítani, nálam is így volt – fűzte hozzá Vera.

A színésznő szerint ez egy alattomos betegség, ezért időben észre kell venni a tüneteket.

– Akinél fáradtság, idegesség, és esetleg hajhullás jelentkezik, gyanús lehet a pajzsmirigy probléma. Sokaknál indokolatlan súlytöbblet is előfordulhat, ezek a jelek utalhatnak erre a betegségre. Erre nagyon figyelni kell, mert egyre több nőt érint, és kezd ugyanolyan népbetegség lenni, mint a cukorbetegség vagy az inzulinrezisztencia. Nem korfüggő, de nyilván ennek előrehaladtával nagyobb az esély rá. Érdemes félévente egy vérvételre elmenni, amiből kiszűrhető, és nem árt odafigyelni az egészséges étkezésre sem – mesélte.