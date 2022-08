Legyen ön is milliomos... 2 órája

Döbbenetes összeget keresett egyetlen év alatt Kasza Tibi

„A legértékesebbb magyar celebek" listáján nagy változások történtek, ugyanis az évek óta letaszíthatatlan Sebestyén Balázst most megelőzte Majoros Péter, azaz Majka, akivel sokáig fej-fej mellett küzdöttek az első helyért. A lista után most a konkrét anyagiakat is közölte a magazin, ami sok esetben nagy meglepetéseket tartogat.

A Forbes egy teljesen új számítás alapján állította össze a 2021-es legértékesebb hazai sztárok listáját a tavalyi adatok alapján, melyben sok esetben nagy változások voltak. A listán láthatók régi visszatérők is, akik évek óta nem kerültek be az első húsz közé, de olyan is, aki nagyot esett vissza eddigi pozíciójáról, mint például Till Attila. A Forbes módszertana hat kategóriában osztályozza a sztárokat 1-10-ig terjedő skálán: ismertségük, láthatóságuk, kedveltségük, hitelességük, pénztermelő képességük és online jelenlétük került mérésre – ezek átlaga adja az úgynevezett Forbes-Celebindexet, ami egy-egy szereplő énmárkájának értékét mutatja. A keresetük kulcsa, épp ebben az énmárkában rejlik, ugyanis saját vállalkozásaikkal képesek a legnagyobb összegeket keresni. Az alábbi adatok alapján nem meglepő, hogy Majka saját vállalkozása a televízióműsor-gyártással, valamint előadóművészeti tevékenységgel foglalkozó Dyma MM Kft. tavalyi eredménykimutatása ugyanis elképesztően nagy bevételnövekedést mutat: A 202a-as, 50 milliós árbevételét 2021-ben 302 millió forintra tudta felhozni, melynek hátterében a pandémia mérséklődése állhat. Majkát épp emiatt is célozta meg újra mindkét népszerű kereskedelmi csatorna, de a rapper úgy döntött, hogy a TV2-nél folytatja tovább tevékenységét. Forrás: TV2 A további top 5-ben helyezést elérők esetében Sebestyén Balázs, aki évek óta százmilliós osztalékot tud kivenni vállalkozásából, ő 2021-ben 316 millió forint árbevétellel gyarapodott a tavalyi évben.

Rúzsa Magdit, aki idén először került fel a dobogóra, a jogdíjakból befolyó összegek repítették a harmadik helyig, ugyanis tavaly ő volt a rádiók által legtöbbet játszott magyar előadó, így szép összeg várományosa lett. Ezen kívül Rúzsa lemezei, fellépései, megjelenései és márka-együttműködései hozzák a legtöbb bevételt számára. Tavaly 192 millió forint árbevétel mellett 67 millió profittal, tavalyelőtt pedig 209 millió forintos árbevételhez tartozó 14 milliós nyereséggel zárta az évet a több platinalemezt szállító vállalkozása, a Plagiguel Kft. – írja a Forbes. A negyedik helyen végző Ördög Nóráék a 2020-as, 212 millió forintos árbevételt 2021-ben már 314 millió forintra emelték. (Profitjuk ehhez képest azonban kisebbet, 20 millióról 25 millió forintra ugrott.) Az előadóművészettel foglalkozó Voiceforce Kft. bevételeinek megoszlásáról tavaly Nánási azt mondta: nagyjából fele a Nekem a Balatonos kiskereskedelmi tevékenységükből jön, a másik fele pedig a médiamegjelenésekből, szponzorációkból származó bevétel. Forrás: Instagram A lista ötödik helyére felkapaszkodott Kasza Tibi, aki rájött, hogy nemcsak műsorvezetésből és éneklésből lehet szép összegeket zsebre tenni, hanem saját márkát épített, mely elképesztő gyorsasággal vált népszerűvé rajongók és fogyni vágyók körében. A Manker Beauty Kft. csomagküldő internetes kiskereskedelmi szereplőként forgalmazza Kasza italporait és egyéb termékeit, mely kiemelkedően sikeres. 2021-ben közel kétmilliárd forintot – pontosan 1 982 349 000 forintot – könyvelhetett árbevételként, ami hatalmas előrelépés a 2020-as év nullás eredménye után. A nyereség 783 millió forint volt, az osztalék majdnem a teljes összeg (780 millió). Kasza Tibi 51 százalékos tulajdonos, így a pénz kicsivel több mint fele (majdnem 400 millió forint) az övé lehetett. És ebben az összegben nyilvánvalóan egyéb bevételei nincsenek benne - számolta össze a Forbes, amit az Origo szemlézett.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik