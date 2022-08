Az énekesnő is úgy döntött, hogy kipróbálja a SUP-ot, melynek most sokan hódolnak, de bevallotta, hogy csak két percig bírta az evezést. A képek alapján úgy tűnik, hogy ennek ellenére mégis jól szórakozott, legalább készült róla pár pikáns fotó, amit most megmutathatott a rajongóknak is – írja az Origo.

A képek között lapozhat: