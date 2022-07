A Budapesti Operettszínház balerinája június 27-én, a VI. kerületi Jókai utcában történt házomlás következtében elszenvedett koponya- és gerincsérülései miatt egy komplikált életmentő műtétsorozaton esett át. Nagyon sokan csatlakoztak a Kiss-B. Atilla főigazgató úr által kezdeményezett imalánchoz, és Niki hogylétéről, valamint támogatásának lehetősége iránt is folyamatosan érkeznek az érdeklődések.

Az Operettszínház most a táncművész édesanyjának hozzájárulásával arról tájékoztatott, hogy Niki kórházi ápolása, tíz nap elteltével, jelenleg is zajlik, állapota folyamatosan javuló tendenciát mutat.

A Budapesti Operettszínház társulata és kollégái minden lehetséges módon, így anyagilag is segítik az édesanyát, aki ezúton is megköszöni mindazok támogató segítségét, akik – akár puszta érdeklődésükkel, akár az imalánchoz csatlakozásukkal, akár adománynyújtás révén is – kifejezik kollégánk felépülésével kapcsolatos törődésüket, együttérzésüket – olvasható a közleményben a Bors cikke szerint.

Adományokat a következő számlaszámra juttathatnak el:

Tóth Adrienne: 10404072-86755254-71811015