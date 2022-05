Az elmúlt napokban Európa több országában vettek nyilvántartásba majomhimlővel fertőzött embereket, legutóbb Bécsben találtak egy gyanús esetet. Sokan az újabb pandémia miatt aggódnak, és attól félnek, alighogy visszaállt minden a normális kerékvágásba, megint kezdődik az egész elölről.

Eddig kizárólag behurcolt esetekről volt szó: a betegséget a lappangási időszakban vitték be az érintettek Nigériából az Egyesült Államokba. Abban, ami most zajlik, az a furcsa, hogy a mostaniak nem ilyen behurcolt esetek. Vagyis a most érintettek – egyiküket kivéve – nem jártak a betegségüket megelőzően Afrikában

– magyarázta Szlávik János a Mandinernek.

Az infektológus főorvos elmondta, hogy nem tartja valószínűnek, hogy a koronavírushoz hasonló járvány alakul ki a majomhimlő miatt, főleg, hogy a továbbadásához szoros kontaktusra van szükség.

Ha valaki utazik egy fertőzött mellett, úgy tuti nem lehet elkapni- mondta Szlávik.

Dr. Hilary Jones brit egészségügyi szakember arra figyelmeztetett, hogy a majomhimlő kitörése példátlan, és felszólította az embereket, hogy legyenek éberek a tünetekkel szemben - írja a Bors.

„Tudjuk, hogy általában nem súlyos fertőzés. A halálozás körülbelül egy százalékos a kevésbé fertőző nyugat-afrikai változatnál, már ha azt változatnak akarjuk nevezni. Ébernek kell lennünk. Az embereknek ismerniük kell az influenzaszerű tüneteket és a kiütéseket” – nyilatkozta Dr. Hilary Jones, aki ismertette a majomhimlő tüneteit.

Az öt fő tünet:

Láz

Fejfájás

Hátfájás

Ízületi és izomfájdalmak

Néhány nap múlva kezdődő kiütés, amely először úgy néz ki, mint a bárányhimlő, majd gennyes pattanásokat, kis keléseket és hegeket okoz. A majomhimlős kiütés egy-három nappal az influenzaszerű tünetek után jelenik meg. Gyakran az arcon kezdődik, mielőtt átterjedne a test más részeire, beleértve a nemi szerveket is. A betegség jellemzően két és négy hét között tart.