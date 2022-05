Szabó Zsófit állítólag Monacóban jegyezte el Hosszú Katinka egykori férje és edzője, de nem ez volt az egykori sorozatszínésznő első jegyessége: korábban házas is volt, és a volt szerelmei közt van Berki Krisztián, Baronits Gábor és a Gyurcsány-fióka Mártha Imre is.

Szabó Zsófi és Shane Tusup kapcsolatát itt foglaltuk össze részletesen, a megismerkedés utáni időszakról, a boldognak mutatott időről és a rejtélyes szakításról is lehet olvasni. Az egykori sorozatszínésznő nem sokkal a válása után ismerte meg az edzőt, akivel aztán gyors tempóban haladtak. De nézzük, kikkel volt kapcsolata az elmúlt években.

Kis Zsolt

2015-ben ismerkedett meg Kis Zsolttal, majd nagyon gyorsan, 2016-ban már össze is házasodtak: közel 300 vendég ünnepelte az ifjú párt Nyíregyházán, az álomesküvő állítólag 10 millió forintba került. Egy évvel később megszületett a közös gyerekük, Kis Mendel, és bár továbbra is boldogságról meséltek, már lehetett sejteni, hogy vannak problémáik. Egyszer vállaltak közös tévés szereplést, melyben a férj többek közt azt is elmesélte, milyen típusú embernek tartja feleségét, és a hisztik miatt Zsolt többször a kamerák előtt is keményen bírálta Zsófit.

Zsófi akkor hisztizik, amikor pánikba esik. Ha olyasvalamivel találja szemben magát, amit még nem csinált, és gyorsan kell megoldania.A hétköznapokban teljesen nyugodt, szelíd nő" - mondta róla. 2021 nyarán aztán kiderült, hogy a kapcsolat véget ért, és a válás mellett döntöttek - ezt a tévés sírva jelentette be.

Fotó: Polyák Attila / Origo

A férjemmel szétmentünk, nehéz időszak van mögöttem. Külön vagyunk már, de látni fognak minket együtt, együtt neveljük a kisfiúnkat, aki élő bizonyítéka annak, hogy ez egy valódi szerelem volt,egy komoly kötődés, nagyon intenzív hat évünk volt együtt. Ha az ember küzd és küzd azért, ami egy idő után nem működik, akkor abban elfárad. És ez egyikünknek sem jó" - magyarázta.

Végül idén márciusban mondták ki a válást, mikor Szabó Zsófi már az edző barátnője volt. "Zsoltival mindenben sikerült megegyezniük tavaly év végén, ráadásul a viszony is jó közöttük, a lezárást is csendben és békésen rendezték. Mindketten kellettek hozzá, de nem volt ajtócsapkodás, szülőként Mendel érdekeit tartották szem előtt. Éppen ezért most is gördülékenyen intéznek mindent, ami a gyerekkel kapcsolatos. Zsolt sűrűn van Mendellel és így Shane-nel is találkoztak már" - árulta el akkor egy ismerős.

Berki Krisztián

Szabó Zsófi és Berki Krisztián kapcsolata már több mint 12 éve véget ért, de tagadhatatlan, hogy akkoriban nagy volt köztük a szerelem, ezt az akkor készült közös tetoválás is bizonyította az ujjukon. Állítólag a sorozatszínésznő mondta ki, hogy szakítsanak, szerinte nagyon más irányba haladt az életük, és természetesen a közös tetoválást is leszedette.

Berki később így nyilatkozott volt párjáról: "A mi kapcsolatunkról úgy fogalmazott, hogy egy múló rosszullét volt mindkettőnk számára, ettől függetlenül kedvelem, szoktunk váltani két szót. Zsófiról tudni kell, hogy mindenevő, nála a külső nem számít, de szereti az állított pénztárcájú, üzletember típusú férfiakat, ahol nem a vastagság számít. (...) Zsófit meg kell tudni nevettetni, úriemberként kell vele viselkedni."

Fotó: Szabó Balázs / Life.hu

Elmondásuk szerint végül sikerült harag nélkül elválni, és nem volt rossz a kapcsolatuk. Berki néhány héttel ezelőtti halálhíre Szabó Zsófit is megrázta, és bár nem írt konkrét búcsúszöveget, csak egy fekete szívet rakott ki Instagram-oldalára. Vőlegényével épp egy wellness hétvégén voltak, ott készült róla egy új kép fekete pólóban, nagy valószínűséggel ő ezzel búcsúzott.

Nagy Tamás, a Jóban-rosszban producere

Szabó Zsófiról és a Jóban Rosszban akkori produceréről felröppentek olyan pletykák 2013-ban, miszerint egy párt alkotnak, de ezekre akkoriban nem reagáltak. Végül egy TV2-es buliról egymásba karolva távoztak, így már nem volt többé titok, hogy a színésznő és főnöke valóban összejöttek.

Fotó: Jóban Rosszban

A pár már együtt élt, a 22 évvel idősebb Nagy Tamás otthagyta a családját miatta, de aztán a producert a TV2 kirúgta, nem sokkal később pedig Szabó Zsófi is szakított vele.

Baronits Gábor

Szabó Zsófi és Baronits Gábor a kapcsolatuk ideje alatt nem meséltek semmit a nyilvánosság előtt, de a színész utólag bevallotta, hogy tényleg volt közük egymáshoz.

Baronits Gábor egy interjúban azt mondta, hogy már nem is emlékszik pontosan, milyen volt az az egy hét, amit Zsófival töltött.

Mártha Imre

Szabó Zsófi 2011-ben ismerkedett meg Mártha Imrével, a Magyar Villamos Művek egykori vezérigazgatójával, akit ma már csak Gyurcsány-fiókaként emlegetnek beosztottai. Fél évig voltak együtt, a szakításban pedig állítólag nem játszott közre harmadik fél.

"Már hónapokkal ezelőtt is látszott, hogy ez lesz a vége. Mindketten rengeteget dolgoztak, nem maradt elég idejük egymásra, és szép lassan meghalt a kapcsolatuk. Az utolsó egy hónapot végigküzdötték, Zsófi megpróbálta rendbe hozni, de nem járt sikerrel. Nagyon szenved attól, hogy így alakult, de úgy érzi, mindent megtettek" - mondta akkor egy ismerős a szokásos közhelyeket.

Amint szakítottak, Szabó Zsófit hírbe hozták Berki Krisztiánnal, majd kiderült, hogy tényleg összejöttek - írja az Origo.