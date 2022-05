A reggeli órákban legalább négy rendőrautó és egy mentőautó ment ki Berki Krisztián házához. A környéket lezárták a rendőrök. A IX. kerületi társasház lépcsőházába csak azokat engedték be, akiknek ide szól a lakcímük.

Forrás: Origo

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy ki értesítette a hatóságot, annyi biztos, hogy már javában zajlott a helyszínelés, amikor Berki Mazsi és Berki Krisztián első gyermekének anyja, Hódi Pamela a helyszínre érkeztek.

Forrás: Origo

Az Origo első információi szerint idegenkezűség nem történt, de azt megerősítette a rendőrség a helyszínenen, hogy tragédia miatt értesítették őket és haláleset történt, azt, hogy ki halt meg, azt nem árulták el.

Forrás: Origo

A körülményekről egyelőre semmit nem tudni, de mivel a helyszíni szemle hosszú ideig tartott, gyaníthatóan nem természetes halállal halt meg Berki Krisztián.

Berki Mazsi a Borsnak szólalt meg először teljesen összetörten azt mondta:

Az életemnél is jobban szerettem! Emma születése után ma este nyolc órakor mentünk volna először kettesben randizni. Ezt a randit már egy másik életben fogjuk megvalósítani. Mindennél jobban szerettük egymást, bármilyen hullámzó is volt a kapcsolatunk.

A rendőrség sajtósa a tragédia helyszínén nyilatkozott Berki Krisztián halálával kapcsolatban.

Az idegenkezűséget kizárták, közigazgatási eljárás keretében vizsgálják a halálesetet - mondta D. Tóth Norbert, a BRFK sajtósa.

Információink szerint a halál hajnalban, valamikor éjfél után állt be Berki Krisztiánnál. Az, hogy mi okozta a tragédiát, egyelőre nem tudni.Úgy tudni, hogy a helyszínen kábítószergyanús anyagot találtak, ha ez bebizonyosodik, akkor külön eljárás részét képezi majd, és vizsgálni fogják azt is, más is érintett-e ebben az ügyben - írja a Bors.

Egy szomszéd elmondásai alapján a tenyek.hu úgy tudja: Berki Krisztián öngyilkosságot követhetett el.

A közösségi oldalakat azonnal ellepték az együttérző és részvétet nyilvánító bejegyzések, barátait sokkolta ami történt: