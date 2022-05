Derült égből villámcsapásként érkezett a hír egy hónapja, hogy öt év után távozik a TV2-től a Mokka talán legnépszerűbb műsorvezetője, Mádai Vivien. A csinos műsorvezető szerelmi élete az elmúlt időszakban nem volt zökkenőmentes, két váláson is túl van, mindezek ellenére karrierjében sikert sikerre halmoz, és mint kiderült, különleges felkérés miatt hagyta ott előző munkahelyét.

Vivi nem kis feladatot vállalt el, ő lett a magyarországi Elle magazin új főszerkesztője és hazai nagykövete.

A műsorvezető most Instagram-oldalán fogalmazta meg az érzéseit – szúrta ki a Bors.

„Ígértem nektek, hogy mesélek majd arról, hogy alakul az életem a »doboz« után. Hát így … az ELLE magazinnál folytatom” – kezdte bejegyzését.

„Tudjátok, én őszintén hiszem, hogy ebben a fejre állt világban ér még cukaharával indítani a napot, van még cinkos összekacsintás a másikkal, ha otthagy minket a troli, és szégyen nélkül vállalhatom, ha valami fáj. Mert nekem is fáj. Akkor is, ha más szerint nekem könnyű. Hiszem, hogy bár a veszteség, ami minket ér, örök és megmásíthatatlan bélyegeket éget belénk, a nyomokat, ha nem is tüntethetjük el örökre, halványíthatjuk” – folytatta Vivi.

De hiszem azt is, hogy az éremnek mindig két oldala van, legyen az egy olimpiai medál vagy egy vacak régi ötforintos. És azt, hogy az esély mindenkinek jár, emelkedjen bármilyen magasra, vagy zuhanjon a legmélyebbre.

„Hogyan állhatunk fel traumáink gáncsaiból, meddig akarunk a berögzült narratíváink rabjai lenni, és talán a legfontosabb: hányszor születhetünk újjá egy élet során? Hogyan válhat a kétségeinkből szellemi forrás, a szorongásból termékeny magabiztosság, a hibáinkból megújulás? Hogyan lehet a hátrányból előny? A tanmesékből sosem elég, mi sem lehet erre eklatánsabb példa, mint a címlapon szereplő Keleti Ágnes története, aki életigenlésével nemcsak a történelembe írta be magát, de az ELLE szerkesztőségének a szívébe is.”