„Abszolút nem meglepetés, hogy a majomhimlő fertőzés megjelent Magyarországon is. Már én is mondtam tíz napja, hogy elképzelhető, hogy nálunk is van majomhimlő fertőzött beteg, éppen azért, mert hosszú a betegség lappangási ideje. Tehát abban az időben ez a fertőzött személy már itthon volt, és hordozta a vírust. De nem csak én, hanem dr. Szlávik János is előrevetített annak a valószínűségét, hogy mi sem fogjuk megúszni. Nekünk szakembereknek egy csöppet sem meglepetés a mostani hír, miután az európai országok túlnyomó többségében diagnosztizálták már fertőzést. Csak idő kérdése volt, hogy megjelenjen nálunk is” – jelentette ki Rusvai Miklós a Ripostnak.

Ez lehet az új koronavírus?

Arra kérdésre, hogy a járvány átalakulhat-e pandémiává, s ez lesz esetleg az új koronavírus, dr. Rusvai Miklós kijelentette:

„Szinte kizártnak tartom. Ennek a vírusnak a fertőzőképessége messze alul marad a koronavírus vagy az influenza vírus fertőzőképességének. Tehát nem terjedhet olyan ütemben, mint ezek a vírusok” – szögezi le Rusvai doktor a Bors szemléje szerint.

„Nem kell pánikolni!”

„Ijedtségre semmi ok! Nem kell pánikolni!” – nyugtat meg mindenkit a virológus. Majd hozzáteszi: „Amennyire tudom, nem úgy tűnik, hogy ez az eset súlyosabb lenne, mint a többi európai eset, amelyek közül eddig már egy része gyógyult, minden következmény nélkül.”