A luxusfeleség és férje minden évben a tél kezdete előtt repülőre ülnek és meg sem állnak Floridáig. Polgár Tünde és férje nem is titkolják, utálják a hideg évszakot, nem véletlenül választották második otthonuknak az Amerikai Egyesült Államok legdélibb államát – derül ki a Bors cikkéből.

Egy floridai kisvárosban több ingatlanuk is van, az egyikben régebben életvitelszerűen éltek, nagyobbik fiuk ott is nőtt fel. Idén mindössze fél évet töltöttek kinn, kihasználták minden percét, például felújították kedvenc kinti házukat.

Tündéék teljesen átvették a kinti mentalitást, de hétvégén már haza is költöztek, mert itthon is rengeteg dolguk van. Hétfő reggel már a Mokkában kezdtek, ahol arról is beszéltek, szerintük többet kellene mosolyogniuk a magyar embereknek.

Borítókép: Instagram