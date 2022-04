Az ismert egri borász, Sike Tamás három bor házasításából készített Szilas néven cuvée-t , mely hamarosan a nagyközönség számára is elérhető lesz, azonban egyelőre csak az előrendelés lehetséges. Ennek oka, hogy a különleges bor korlátozott számban készül.

Az is kiderült már, hogy egy palack ára háromezer forintba kerül, a befolyt összegből pedig Csollány Szilveszter gyermekeit szeretné támogatni a borász.

Egy legenda hagyott itt minket ez év januárjában; Csollány Szilveszter Olimpiai-, Világ- és Európabajnok tornászunk, barátom és egyben keresztfiam is. Április 13-án ünnepelné 52. születésnapját, melyre évek óta vágyott álmát valósítottuk meg, elkészült a nevével fémjelzett és kedvenceiből összeházasított bor, a Szilas! Célunk a borral az emlékezés és egy nemes ügy, a bor értékesítéséből befolyt összeggel a Szilas gyermekeit fogjuk támogatni

Úgy tűnik, Szilas egykori barátja, Kempf Zozo már kapott egy palackot a borból. Ő is mindenkit arra biztat, hogy aki teheti, rendeljen belőle – írja a Ripost.

A Nemzeti Versenysport Szövetség is a kezdeményezés mellé áll

„A Magyar Torna Szövetség is tagja a Nemzeti Versenysport Szövetségnek, hiszen több szakága is hozzánk tartozik, és kiváló a kapcsolatunk. Már csak ezért is nagy örömmel vettük ezt a kezdeményezést, amelyet az NVESZ is támogat. Rendezvényeinkre mi is vásárolni fogunk a palackokból, és arra kérjük valamennyi tagszervezetünket, hogy lehetőségeik szerint ők is segítsenek” – osztotta meg korábban közleményben dr. Mészáros János elnök.